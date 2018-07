“La biblioteca legge il Festivaletteratura 2018”, l’appuntamento venerdì prossimo

“La biblioteca legge il Festivaletteratura 2018”: si terrà venerdì prossimo, 6 luglio a partire dalle ore 21 presso il giardino interno del Salone dei Cocchieri in piazzale Della Rosa, un incontro dedicato ai libri e alla lettura e naturalmente agli autori; molti tra i protagonisti della scena letteraria contemporanea internazionale, dai nomi più noti e affermati ad alcune interessanti voci delle letterature emergenti.

Lo spunto per parlarne sarà la XXII edizione del Festivaletteratura in scena a Mantova tra il 5 e il 9 settembre, un appuntamento atteso non solo da estimatori della lettura e amanti dei libri, ma da tanti curiosi di novità e assaggi culturali, tra svariate e innovative forme espressive. Condurrà la serata Simonetta Bitasi, consulente del Festivaletteratura, che con lo sguardo appassionato e la simpatia che la contraddistinguono, offrirà una ricca carrellata di proposte, tra narrativa, poesia e…qualche intrigante escursione nella saggistica, mettendo in connessione scrittori provenienti da mondi diversi, anche al di là dei canoni di lettura più tradizionali.

Una serata d’estate per scorrere una selezionata rosa di titoli e trascorrere un piacevole momento di chiacchiere letterarie. In caso di maltempo l’appuntamento si volgerà in Biblioteca Cionini.