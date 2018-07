Internazionali di Nuoto 55° Trofeo Internazionale Settecolli, modenesi comprimari a Roma

Roma – A parte il solito insaziabile Gregorio Paltrinieri, irraggiungibile per i comuni mortali sia negli 800 che nei 1500 come la cronaca ha immediatamente sottolineato, nello splendente parterre internazionale del 55° Trofeo Sette Colli, la rimanente compagnia modenese non ha particolarmente brillato.

Finale B chiusa in 2^ posizione, preceduta dall’inglese Wild per Tania Quaglieri nei 100 dorso da 1’01”79. Specialità che nella finale A hanno visto l’esibizione di Margherita Panziera chiudere anche lei 2^, ma stabilendo il nuovo record italiano in 59”80.

Finale B anche per Filippo Manni (foto). Il farfallista di Sea Sub nella prova serale dei 200 vinta dal brasiliano De Deus, chiude 5° in 2’01”06.

Nei 50 dorso Tania Quaglieri e Lorenzo Mora non hanno superato le eliminatorie. L’atleta di Sea Sub con il 18° tempo (29.52), ha solo potuto fare la riserva, il carpigiano delle Fiamme Rosse ha toccato con il 22° tempo (26.73). Brillante Lorenzo Ferrari degli Amici nuoto Vvff a ruota del compagno di allenamenti con 26.85.

Non aveva superato le batterie Matteo Cattabriga (Amici Nuoto Vvff) impegnato sia sulle distanze dei 100 – 200 dorso che nei 200 – 400 misti questi ultimi chiusi in 24^ posizione in 4’36.93.

Cecilia Camellini, superati gli esami di abilitazione professionale, al Foro Italico si è fatta trovare pronta. Nella finale dei 100 stile libero paralimpici vinti dal nuovo fenomeno ipovedente piemontese che risponde al nome di Carlotta Gilli, l’olimpionica di Sea Sub e Fiamme Oro ha chiuso 4^ in 1’09.49.

Lorenzo Benatti (CCAniene) lanciato nella velocità dei 50 farfalla e stile libero in una delle sue ultime apparizioni internazionali, si è piazzato 32° e 33°, mentre Silvia Meschiari (Fiamme Oro) tra un impegno del lifesaving e l’altro, ha trovato il tempo per un 200 farfalla da 2’17.74.