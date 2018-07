In Florim Gallery la 29ma edizione del Premio Internazionale Profilo Donna

Domani, martedì 3 luglio dalle ore 19.30, in Florim Gallery (via Canaletto 24 a Fiorano Modenese), la XXIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna, uno dei più longevi e prestigiosi premi al femminile in Italia. Giunto alla 29ma edizione il riconoscimento è nato per valorizzare il ruolo della donna nella società e per le pari opportunità.

Ci sarà anche una sassolese tra le dieci donne che saranno premiate. Parliamo di Federica Minozzi, CEO Iris Ceramica Group Spa, ma si parlerà di Sassuolo anche con Elisabetta Vignotto, Presidente della sezione femminile del Sassuolo, ex calciatrice e una delle pioniere del calcio femminile in Italia.

Il riconoscimento, e format televisivo, diventato negli anni un punto di riferimento anche a livello internazionale per la valorizzazione del ruolo della donna nella società e la promozione delle pari opportunità, sarà conferito anche a: Cecilia Barbieri, specialista senior dell’Ufficio Regionale per l’Educazione in l’America Latina e i Caraibi dell’UNESCO; Benedetta Borrini Benzi, imprenditrice turistica, titolare Hotel Terme di Monticelli; Manuela Maccaroni, giudice televisivo, Presidente Associazione Nazionale Avvocati per la tutela dei minori e delle famiglie; Candida Morvillo, giornalista editorialista e scrittrice; Cristina Elisabeth Perez, A.D. e Presidente di Pagani Automobili S.p.A.; Rossana Rodà Daloiso, Presidente Associazione Haziel International e Presidente ASIGITALIA, Associazione per lo scambio economico Italo-euroasiatico-mediterraneo; Antonia Sautter, stilista di moda, costumista e direttore artistico de Il Ballo del Doge; Jill Morris CMG, S.E. Ambasciatore Regno Unito in Italia.

Il Premio sarà anticipato, la mattina presso la Sala Plenaria dell’Una Hotel Modena, a Baggiovara, alle ore 9,15, dalla tavola rotonda dal titolo “Reti virtuose ed eccellenze: comunicare e creare sinergie per incentivare interesse e business per il territorio”. In questa sede si affronterà il tema della collaborazione tra pubblico e privato, del turismo e dei potenziali da sviluppare attraverso reti e contatti internazionali cercando di evidenziare, promuovere, sostenere e trovare nuove sinergie per incrementare il turismo in Regione, settore che già nel 2017 ha avuto importanti performance.

Il tema sarà dibattuto da illustri relatori: Andrea Corsini Assessore al Turismo e al Commercio della Regione Emilia Romagna; Claudio Pistoni, Sindaco di Sassuolo; Gabriella Gibertini, contitolare Terme della Salvarola; Martina Bagnoli, Direttore Gallerie Estensi, Gianni Baravelli, Console di Svezia e Norvegia e Decano del Corpo Consolare Emilia Romagna; Cristiana Falcone Sorrell, Senior Adviser World Economic Forum; Alessandra Severi, titolare Una Hotel Modena; Simone Ricci, Ufficio Stampa Confindustria Ceramica; Severino Benedini, Regional Manager di San Paolo Invest; Mariacristina Gribaudi, Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia; Iva Pavic, Console Generale della Repubblica di Croazia. Conclusioni di Laura Corallo Ufficio Stampa Profilo Donna. L’iniziativa, promossa da Profilo Donna, è moderata da Ivana D’Imporzano, giornalista di TRC, con il patrocinio della Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna.

IL PREMIO E INIZIATIVE CULTURALI

Dalle ore 19,30 in Florim Gallery (via Canaletto 24 a Fiorano Modenese) si parte con l’evento clou, la XXIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna – Speciale “Eccellenze, Imprenditoria e Impegno Sociale”. Sul palco, a condurre la serata, ci sarà Cristina Bicciocchi insieme a Marco Senise e la regia televisiva sarà affidata ad Andrea Masoni. Al termine della serata si svolgerà la Cena di Gala nel prestigioso cortile del Palazzo Ducale. Parte del ricavato della cena andrà a sostegno della raccolta fondi dedicata alla promozione dei Laboratori Didattici e Percorsi Educativi per bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori che Gallerie Estensi promuove durante l’anno.

Per chi vuole associarsi e/o sostenere questa finalità a scopo culturale può fare riferimento all’IBAN IT82D0329601601000064387333 di Banca Fideuram.

Le premiate riceveranno un oggetto artistico a tiratura limitata eseguito espressamente per la manifestazione, progettato e prodotto dall’artista Ingrid Mair che, dagli anni ’80, crea manufatti polimaterici, pezzi unici e originali nel suo laboratorio modenese. Il premio è ispirato alla sensibilità del mondo femminile e si intitola “Semi di Luna” mentre l’installazione AMORE di Harry e Meghan è a cura di Franca Bacchelli.

Una grande soddisfazione per l’organizzatrice Cristina Bicciocchi che dichiara “Il percorso di Profilo Donna è un lavoro costante di promozione, diffusione che continua a documentare, attraverso il magazine, il Premio Internazionale Profilo Donna e le varie iniziative, la crescita e la trasformazione del mondo femminile. Abbiamo tracciato una strada non battuta puntando sulla comunicazione, i contenuti e il coinvolgimento di importanti testimonial”.

IL COMITATO D’ONORE

Il Comitato d’Onore della serata è composto da S.E. il Prefetto Maria Patrizia Paba, il sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni, Giancarlo Muzzarelli, Presidente della Provincia di Modena, Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna e dall’On. Cristina Rossello, Presidente di Progetto Donne e Futuro. Si ringraziano inoltre Biancamaria Caringi Lucibelli, Maria Carafoli, Claudia Cremonini, Maria Giovanna Ferrari, Mirella Guicciardi, Iva Pavic, Carlo Pellacani, Anna Poletti Zanella per la collaborazione.

Quest’anno il filo conduttore della colonna sonora di Profilo Donna 2018, saranno le più belle canzoni di MINA, la più grande interprete italiana di sempre che ha al suo attivo una discografia straordinaria ed emozionante da cui hanno attinto Cristina di Pietro e i Pop De Luxe che allieteranno il pubblico con i brani selezionati per l’occasione.

L’evento di Profilo Donna 2018 gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna, Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo, Forum Internazionale Donne del Mediterraneo, Corpo Consolare dell’Emilia Romagna, Comitato Pari Opportunità del C.U.P., Fondazione Teatro Comunale di Modena, Gallerie Estensi, Club Panathlon di Modena, International Women’s Association e Club Unesco di Modena, Pro Loco e Rotary di Sassuolo.