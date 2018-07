Il 4 e 5 luglio a Carpi l’appuntamento con i filati dell’Autunno-Invero 2019-2020

In occasione della sua 23ˆ edizione, Collezioni Filati cambia sede: l’ormai storica due giorni dedicata ai filati per maglieria si svolgerà infatti, mercoledì 4 e giovedì 5 luglio, dalle ore 9 alle 18, presso il nuovo Carpi Fashion System Center di via dell’Agricoltura, già sede, a Carpi, della quinta edizione di Moda Makers del maggio scorso.

La manifestazione fieristica è organizzata da un gruppo di agenti di aziende leader nel settore, operanti da molti anni in Emilia Romagna, che in questa edizione saranno 16, in rappresentanza di circa 80 aziende: Alberto Righi, Andrea Rebecchi, Augusto Bonato, Ballerini e Acerbi, Bestessile, Eric Volta, Fili e Tessuti, I Filati, Filippo Giovanetti, Franco Severi, Galliano Bisi, Lugli e Notari, Magnani e Spinazzola, Marco Vicenzi, Massimo Rustichelli, Stecca e Bandieri.

Giunta alla sua 23ˆ edizione, anche quest’anno la manifestazione fieristica si avvale del contributo di Carpi Fashion System – il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso dalle associazioni imprenditoriali del territorio, CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia e dal Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi – sia per questa che per l’edizione autunnale.

La manifestazione, che rappresenta un osservatorio per le nuove collezioni e le nuove proposte di filati per la prossima stagione, è rivolta a maglifici, tessiture, buyers e uffici stile.

Attesi, in questa edizione, circa 200 visitatori.

Collezioni Filati ha, come fine primario, il miglioramento del rapporto “agente-cliente”, e nasce dal desiderio di accrescere la professionalità dei partecipanti, attraverso un nuovo modo di interfacciarsi con la filiera tessile.