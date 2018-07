Firma del Piano di Zona del Distretto di San Lazzaro

È stato firmato venerdì, presso il Comune di San Lazzaro, l’accordo per il Piano di Zona 2018-2020 del Distretto di San Lazzaro di Savena, principale strumento di programmazione dei servizi di welfare del territorio. La firma, con i sindaci del Distretto, l’Ausl e le associazioni sindacali, è avvenuta al termine di un percorso partecipato che ha coinvolto gli enti locali con funzione di promozione, i rappresentanti del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli stakeholders dell’imprenditoria, dell’associazionismo e del mondo della scuola.

L’obiettivo del percorso è la creazione di un vero welfare comunitario attraverso lo sviluppo dell’occupazione, la riduzione delle disuguaglianze, la redistribuzione delle risorse e la promozione dell’inclusione sociale.

“La firma dell’accordo chiude il percorso partecipato – spiega la vicesindaco e assessore al Welfare di San Lazzaro Marina Malpensa -, ma è anche il punto di partenza per le prossime attività del Distretto, che si è impegnato a mantenere una consultazione permanente dei tavoli di lavoro, organizzando anche incontri per aree target quali adolescenza, disabilità, pari opportunità, accoglienza e rigenerazione urbana. Quest’ultimo tema è particolarmente importante, perché da diversi tavoli è emersa la criticità della carenza di alloggi in affitto rispetto alle esigenze rilevate dai servizi”.

Il percorso ha dato vita anche ad alcuni “cantieri” di aggregazione spontanea tra associazioni, cittadini e operatori del settore che si confronteranno in autonomia con il solo supporto organizzativo da parte dell’Ufficio di Piano del Distretto, su temi più specifici come “La scuola e poi”, “Abit-Azioni” e “Integrazione”.