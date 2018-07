Discarica davanti al centro di raccolta di Cavriago, chiuso per manutenzione

“Solo due settimane fa abbiamo inaugurato la prima ecostation della provincia per premiare i Cavriaghesi per l’ottima raccolta differenziata fatta nel 2017 (82,4%)… e stamattina gli operatori del Centro di Raccolta di via Nove Biolche si sono trovati di fronte una triste sorpresa: l’ingresso trasformato in una discarica”. A dirlo è il vicesindaco di Cavriago e assessore all’ambiente Stefano Corradi.

“Siamo molto rammaricati per questo triste episodio di inciviltà. Il centro di raccolta era infatti chiuso dal 18 giugno per manutenzione, sempre nell’ottica di migliorare i servizi per la raccolta differenziata. Ma, con opportuni avvisi, ci eravamo scusati per il disagio”. E ancora: “Dispiace che episodi di questo tipo si verifichino oggi giorno. Alcuni dei rifiuti abbandonati si potevano portare nell’ecostation appena inaugurata in via Brodolini; per quelli ingombranti bastava aspettare qualche giorno oppure si potevano consegnare nell’altro centro di raccolta del paese, a Corte Tegge, o in quelli di Barco, Pieve, Montecchio, a pochi chilometri di distanza”.

All’esterno della struttura ci sono delle telecamere, “i nostri addetti controlleranno i filmati e prenderanno provvedimenti contro chi ha compiuto un simile gesto di inciviltà e di mancanza di rispetto dell’ambiente”.

Intanto i servizi per migliorare il già alto dato di raccolta differenziata non si fermano. “Il nostro impegno per il rispetto dell’ambiente continua: inaugureremo presto diverse colonnine in giro per il paese per la ricarica delle auto elettriche e premieremo chi conferirà nei Centri di raccolta i rifiuti ingombranti e pericolosi, dal 23 luglio, con sconti che verranno registrati sulla bolletta dell’anno successivo”.