Camminata, ballo liscio e teatro per bambini, martedì a Maranello

Una camminata nella natura, una serata con il ballo liscio, uno spettacolo di burattini nel parco. Sono le proposte in programma a Maranello per la serata di martedì 3 luglio. La Polisportiva Maranello propone una camminata alle Salse di Nirano con partenza dal parcheggio delle Salse alle ore 20, per un percorso di 9 km su strade asfaltate, sterrate e sentieri. Al Parco delle Città di Pozza dalle 21 si balla il liscio con la Gigolò Band. Al Parco Due, sempre alle 21, appuntamento con il teatro per bambini e famiglie: la Compagnia I Burattini della Commedia propone lo spettacolo “Il bosco incantato”.