Calcio: tre mesi di squalifica per Roberto De Zerbi, ex allenatore del Foggia, nuovo tecnico del Sassuolo

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto al Foggia 15 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2018/2019. La società era stata deferita lo scorso 15 maggio insieme a 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici “per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 un importo monetario molto ingente, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato”.

La richiesta della Procura Federale era stata la retrocessione del club pugliese in Serie C, ma il Tribunale Federale Nazionale non l’ha accolta, infliggendo ai rossoneri 15 punti di penalizzazione.

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 3 mesi di squalifica Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Sassuolo e all’epoca dei fatti tecnico del Foggia.

A darne l’annuncio è stata la federazione italiana, tramite una nota apparsa sul sito ufficiale.