Borse di studio per universitari e ricercatori, richieste entro il 10 luglio

C’è tempo fino al 10 luglio per fare richiesta per ottenere le borse di studio della Fondazione Francesco Manni di Maranello, riservate a studenti universitari meritevoli. Si tratta di 2 borse da 4.000 euro cadauna per studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 1 borsa da 4.000 euro per ricercatori della stessa università e una borsa da 4.000 euro per studenti della Pontificia Università Salesiana di Roma. Il termine per le domande è fissato al 10 luglio. La consegna dei riconoscimenti avverrà nel corso di una manifestazione pubblica nel prossimo mese di settembre. Tutte le info, i bandi e le domande sul sito Internet del Comune di Maranello.