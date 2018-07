A Mirandola incontro coi commercianti del centro storico

Martedì 3 luglio alle 21 è in programma, presso la sala consiliare del Municipio di Mirandola, un incontro coi commercianti del centro storico. Saranno presenti l’assessore regionale Palma Costi, il sindaco di Mirandola Maino Benatti e l’assessore comunale Roberto Ganzerli. Nell’occasione i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della Regione Emilia-Romagna faranno il punto sui cantieri, ma informeranno anche negozianti ed esercenti sulle iniziative per riconoscere loro il disagio che ne deriva e le azioni intraprese per la promozione del “cuore” di Mirandola come centro commerciale naturale.

«Abbiamo creato una stretta collaborazione con la Regione – spiega Ganzerli – per dare forza a una serie di azioni che vorremmo presentare e condividere con tutti gli esercenti del centro, in modo da rendere l’azione amministrativa il più efficiente ed efficace possibile. Siamo consapevoli che i cantieri, oltre ad essere il segno di grande vitalità e di ripresa del centro, possano comportare situazioni di criticità per il commercio. Per questo abbiamo deciso di agire con una serie di azioni mirate».