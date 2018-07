Quattro feriti in un incidente stradale a Bibbiano

Sono ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, intervenuti per i rilievi, le esatte cause dell’incidente che si è verificato oggi poco dopo le 00,00 lungo via 24 Maggio a Barco di Bibbiano tra due autovetture (con il coinvolgimento di una terza parcheggiata) in conseguenza del quale 4 persone sono rimaste ferite. Secondo i primi accertamenti dei militari, a scontrarsi un fiat Doblò condotto da una 40enne reggiana con a bordo la madre 65enne e una Citroen C4 condotta da una 45enne di Poviglio con a bordo la figlia di 5 anni. A seguito dell’incidente tutte le parti coinvolte sono state condotte dai sanitari inviati dal 118 presso l’ospedale di Reggio Emilia per le cure mediche del caso, nessuna in condizioni gravi. Interessata nel sinistro una terza autovettura, una Fiat Punto, che si trovava parcheggiata nei pressi.