Motociclista perde la vita in altro incidente stradale a Gattatico

Un incidente stradale dalle conseguenze mortali si è verificato questa notte, poco prima delle 2,00, sulla via Emilia in località Ponte Enza del comune di Gattatico. Per i gravi traumi riportati ha perso la vita un 37enne reggiano, residente a Gattatico. Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Poviglio che, collaborati dai colleghi della stazione di Brescello, hanno proceduto ai rilievi di legge, il 37enne in sella al suo motociclo, un Suzuki 1000, percorreva la via Emilia con direzione Parma. Giunto all’altezza della frazione Ponte Enza, per cause ancora all’esatto vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del motociclo. L’uomo è stato sobbalzato finendo sotto il Ponte Enza dopo un volo di 10 metri. Ha perso la vita a seguito dei gravi traumi riportati, nonostante l’immediato intervento dei sanitari inviati dal 118 che hanno fatto di tutto per rianimarlo. Sul tragico incidente la Procura reggiana ha aperto un inchiesta.