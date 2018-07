La Canovi Coperture conferma la sua capitana: Lucia Crisanti ancora in neroverde

Prende sempre più forma la Canovi Coperture versione 2018-2019: arriva infatti oggi l’ufficializzazione della conferma di una delle colonne portanti della stagione appena trascorsa, la capitana Lucia Crisanti. Classe 1986, la centrale folignate è stata protagonista di una stagione straordinaria in cui ha messo a disposizione della squadra la grandissima esperienza maturata nella massima Serie nazionale: Lucia è diventata presto uno dei punti fermi ed una delle guide per il gruppo neroverde, confermando la scelta della società e dello staff tecnico di affidarle il delicato ruolo di capitano.

“Questo rinnovo per me è stato inaspettato, nel senso che io ero decisa a smettere e dopo la partita di Torino ho pensato che chiudere con una nelle promozione fosse il modo migliore – ha dichiarato Lucia – poi però Carmelo mi ha fatto una corte spietata. La società mi ha dimostrato tanto e io sono sentita gratificata prima come persona che come giocatrice. Quindi ho iniziato a dire: “Ci penso” e dopo un po’ di giorni ho detto: “Lo faccio!”.

“Sono molto contenta di ritrovare alcune mie compagne della scorsa stagione, sono contenta di continuare un progetto iniziato lo scorso anno e che mi è sembrato solido fin da subito e soprattutto, sono contenta di poter continuare le mie compagne più giovani a crescere – continua Lucia. L’anno scorso mi ha dato tanta soddisfazione e tanto appagamento aiutare a crescere le mie compagne più giovani e vederle realizzare i loro sogni e ripercorre la strada che avevo fatto io anni fa. E questo è quello che mi spinge: nei giorni dopo la promozione ho ricevuto tanto affetto e tanti grazie: non mi sentivo di aver nulla di particolare ma mi sono sentita più ricca. E quindi ho riflettuto bene sulla proposta di Carmelo e ho deciso: se posso aiutare, lo faccio più che volentieri! Spero davvero che si possa continuare sulla scia positiva della scorsa stagione”.