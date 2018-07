Guiglia, al via i lavori di potenziamento del sistema fognario in via Rio Lovio e via Cantelli

Nel comune di Guiglia, nell’ambito dei lavori di collegamento reti fognarie di Monteorsello al depuratore di San Geminiano, a partire da lunedì 2 luglio verrà posato una tratto di condotta fognaria in pressione.

I lavori, che perdureranno fino al lunedì successivo, avranno luogo in via Rio Lovio, all’altezza dell’intersezione con via Jacopo Cantelli, e comporteranno la chiusura di tratto di strada di 40 mt circa.

La posa proseguirà poi su via Cantelli, dall’intersezione con Rio Lovio fino alla S.P. Passo Brasa. In questo caso l’intervento riguarderà un tratto di strada di circa 180 mt, dove è previsto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. La chiusura del cantiere è prevista per il 25 luglio.