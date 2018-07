Grande festa a Piumazzo per il Kiwi

Piumazzo assalita, ieri sera, per il “ Kiwi History – Summer Music Festival”, la seconda edizione dell’amarcord dedicato alla famosa discoteca, Kiwi Cathedral. C’erano, tutti i dj di allora, Dj Maurizio Sforza ( la storia del Kiwi), Dj Max Kelly, Dj Massimo Gavioli, Dj Simon J Barollo, Dj Andrea Tonelli, Dj Linux hanno risuonato tutti i successi anni 70/80/90 del Kiwi e del Kiwino, anche in versione vinile. La serata presentata da Cristina Scanu e Antonio Miucci, in collaborazione con Radiointernational.