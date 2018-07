Prosegue presso il parco di Villa Giacobazzi a Sassuolo “Cinema sotto le stelle”, la rassegna sassolese di cinema all’aperto.

Il programma dei prossimi giorni:

3/7 Coco

6/7 Benedetta follia

7/7 L’ora più buia

8/7 Loro 1

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21,30; il costo del biglietto sarà di 5€, ridotto a 4€ per under 12, over 65, militari, invalidi civili mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate.