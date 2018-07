A Bibbiano torna il cinema itinerante

Ritorna la rassegna cinematografica itinerante Un parco da Oscar, curata dal Comune di Bibbiano e da Arci, che ogni martedi dal 3 al 24 luglio porta sotto le stelle, film premiati o candidati al premio più ambito di Hollywood.

Martedi 3 (ore 21,30) a Barco al Parco di via Petrarca va in scena Steve Jobs, il film di Danny Boyle sulla vita del grande imprenditore informatico americano. La pellicola ci porta dietro le quinte della rivoluzione digitale, per tratteggiare un ritratto intimo dell’uomo geniale che è stato il suo epicentro. La rassegna prosegue martedi 10 luglio a Coriano, dove, al parco del Sole alle 21,30 arriva la proiezione del capolavoro di Steven Spielberg Il GGG, il grande gigante gentile.

Il cinema itinerante arriverà il 17 luglio al parco di via Montefiorino a Ghiardo con La teoria del tutto di James Marsh che racconta la storia del più grande e celebrato fisico della nostra epoca, Stephen Hawking e di Jane Wilde, la studentessa di Arte di cui si è innamorato mentre studiavano insieme a Cambridge negli anni 60.

Ultima tappa di questa bella rassegna cinematografica il 24 luglio al parco di via Che Guevara a Bibbiano con Elle di P. Verhoeven. Michèle è una donna che niente sembra poter turbare. A capo di una grande società, gestisce gli affari come le sue relazioni sentimentali: con il pugno di ferro. Ma la sua vita cambia quando viene aggredita in casa da uno sconosciuto. Michèle cerca di rintracciarlo. Una volta trovato, tra loro si stabilisce uno strano gioco che potrebbe sfuggire loro di mano da un momento all’altro.

L’ingresso è sempre libero e per informazioni è possibile telefonare 0522.253231 | ufficiocultura@comune.bibbiano.re.it