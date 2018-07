Profilo Donna cambia sede causa maltempo

A causa delle previsioni meteo avverse, il Premio Internazionale Profilo Donna, previsto martedì 3 luglio a Sassuolo, non si svolgerà più in Piazzale della Rosa (antistante il Palazzo Ducale), come comunicato inizialmente, ma avrà luogo in Florim Gallery (via Canaletto 24 a Fiorano Modenese), una splendida cornice di 9.000 mq di spazi coperti, punto di riferimento di molti eventi culturali del distretto. Lo annunciano il Comune di Sassuolo, la Proloco e l’organizzatrice dell’evento Cristina Bicciocchi, dopo aver preso atto degli annunci dei metereologi che, proprio martedì 3 luglio, prevedono pioggia.

La manifestazione, giunta alla XXIX edizione, avverrà comunque con gli stessi orari e lo stesso programma – precisa Bicciocchi – che prega gli organi di stampa di dare il massimo risalto a questa informazione “per le numerose energie e professionalità che si sono adoperate per la buona riuscita dell’evento”.