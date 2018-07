Lavori Modena Nord, chiuso tre notti svincolo 15 tangenziale

Svincolo 15 della tangenziale di Modena chiuso in entrambe le direzioni per tre notti consecutive da lunedì 2 a giovedì 5 luglio. E oltre agli svincoli, nelle stesse date verrà chiuso anche il tratto di via Virgilio compreso tra strada Cave Ramo e la Tangenziale Pirandello.

La ditta Covema, infatti, che sta eseguendo i lavori per il nuovo raccordo autostradale di Modena Nord, procederà alla chiusura per eseguire lavori propedeutici alla successiva modifica della viabilità stradale nel tratto di via Virgilio interessato.

In particolare, le chiusure interesseranno, sempre dalle 22 alle 6 del mattino successivo, la notte tra lunedì 2 e martedì 3 luglio, quella tra martedì 3 e mercoledì 4 e, infine, la notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 luglio.

L’area di viale Virgilio sarà raggiungibile con il percorso alternativo attraverso l’uscita 16 della tangenziale, via Emilia Ovest e viale Virgilio.

Nella notte tra il 3 e il 4 il casello di Modena Nord verrà chiuso in ingresso, e resterà aperto solo in uscita con deviazione obbligatoria sul vecchio svincolo.

Nella mattina di giovedì 5 il tratto di via Virgilio compreso tra strada Cave Ramo e l’innesto della Tangenziale Pirandello verrà riaperto con viabilità temporaneamente modificata rispetto a quella attuale