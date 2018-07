Incendio in una palazzina a Maccaretolo

Questa mattina alle ore 7.45 circa i Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di San Pietro in Casale, supportati dal personale del Comando Provinciale di Bologna hanno estinto l’incendio che ha coinvolto alcune stanze di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina in Via Galliera Nord a Maccaretolo (BO). Il rapido intervento dei soccorsi ha evitato che l’incendio si propagasse alle altre abitazioni. Le cause del rogo sono al vaglio delle autorità competenti. Non si registrano persone coinvolte nell’incendio. Sul posto anche i Carabinieri di San Pietro in Casale e il 118 di Bentivoglio.