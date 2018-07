Corti-Letto, storie in cortile prima di andare a dormire è il servizio dell’associazione Librarsi, in accordo con il Comune di Fiorano Modenese, per offrire ai bambini., in questo periodo estivo, la possibilità di ascoltare insieme agli altri una favola o un racconto.

Per la prima martedì 3 luglio, con inizio alle ore 21, Cortiletto arriva nel Parco di Via Giacobazzi, nella zona ovest di Fiorano.