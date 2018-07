Controllo del vicinato, due incontri a Carpi

Martedì 3 luglio, alle ore 20.30, amministrazione comunale di Carpi e Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine promuovono un incontro pubblico di presentazione del progetto di Controllo di Vicinato; nel corso della serata verranno fornite informazioni sulle modalità di costituzione dei Gruppi locali per la promozione della sicurezza urbana e sul Fondo per le Vittime di reati specifici recentemente costituito dall’ente associato. L’iniziativa, ovviamente a ingresso libero, si svolgerà presso la sede del Centro sociale anziani Graziosi di via Sigonio.

Il giorno dopo, giovedì 4 luglio, un incontro simile sarà dedicato invece agli operatori commerciali e si terrà alla Casa del Volontariato di via Peruzzi 22, sempre alle ore 20.30.

Interverrà alle due iniziative di presentazione del progetto l’Ispettore superiore Daniela Tangerini, responsabile del Presidio di Carpi della Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine.