Aggressione con un taser, tre denunciati dalla Polizia

Personale della Squadra Mobile ha deferito all’Autorità Giudiziaria tre soggetti, una 30enne marocchina per lesioni personali aggravate e due italiani di 28 anni per lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi.

Nella mattinata di ieri, un ragazzo di 21 anni si è recato presso il comando di Polizia Stradale di via Giardini per denunciare un’aggressione subita mentre era alla guida della propria autovettura in viale delle Rimembranze.

Il giovane ha dichiarato di essere stato oggetto di insulti da parte degli occupanti dell’autovettura che lo precedeva, guidata dalla donna, e dopo aver arrestato la marcia, i due passeggeri sono scesi dal veicolo ponendosi uno davanti lo sportello lato guida e l’altro davanti la portiera anteriore lato destro. Quest’ultimo, approfittando dei finestrini abbassati, si è introdotto con il busto all’interno dell’abitacolo e lo ha più volte colpito con delle scariche elettriche emanate da un taser. L’altro uomo invece lo ha trattenuto sino al momento prima dell’erogazione di corrente.

L’aggressione si sarebbe scatenata a seguito di uno screzio per motivi legati alla circolazione stradale.

L’immediata attività di indagine posta in essere dalla Squadra Mobile ha permesso di individuare ed identificare con certezze le tre persone coinvolte e di sequestrare il taser utilizzato nell’aggressione.

Il 21enne ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.