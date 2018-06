Reti di impresa, il 6 luglio a Bologna presentazione del bando regionale

E’ in programma venerdì 6 luglio (ore 10.30-13.30) a Bologna, nella sede di Unioncamere Emilia-Romagna in viale Aldo Moro, 62, il seminario di presentazione del bando “POR FESR 2014-2020, Asse 1, azione 1.1.3- Contributi per Piccole e Medie Imprese costituite in Reti”.

Nel corso dell’incontro, a partecipazione gratuita, organizzato da ASSINRETE in collaborazione con la Regione e Unioncamere Emilia Romagna, sarà illustrato il bando che mette a disposizione delle PMI circa 12.5 milioni di euro di fondi europei da utilizzare per progetti di sperimentazione e innovazione digitale. I

Il bando mira, infatti, alla promozione dell’aggregazione in rete tra le PMI, anche attraverso il finanziamento di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative.

Il seminario costituirà, inoltre, un momento di importante riflessione sul contratto di rete, modello di aggregazione flessibile che, pur mantenendo l’autonomia delle imprese, permette un rafforzamento della collaborazione a livello industriale e commerciale e sulla figura del “Manager di Rete” nella gestione efficace e nel perseguimento degli obiettivi di business che la rete stessa si prefigge.

ASSINRETE, associazione professionale costituita ai sensi della legge 4/2013, intende rappresentare il vasto mondo delle professioni collegate al tema delle Reti d’Imprese, interloquendo con imprese ed istituzioni nella costruzione di percorsi comuni di valorizzazione ed utilizzo delle relative competenze specialistiche.

Programma

Claudio Pasini, segretario generale Unioncamere Emilia-Romagna, aprirà i lavori. Quindi Silvano Bertini, responsabile Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile, Regione Emilia-Romagna illustrerà il bando.

A seguire, tavola rotonda, moderata da Maily Anna Maria Nguyen, esperto Reti di Imprese e manager di Rete d’impresa Certificato AICQ-SICEV con gli interventi di: Paolo Fiorentino, presidente ASSINRETE; Oliviero Casale, segretario AICQ Emilia-Romagna; Viola Pingaro, presidente Rete di imprese 4TF for Treatment & Finishing; Marco Venturi, rete di imprese Operatech; Gianmarco Biagi, general manager Luxury Living Group Fendi Casa; Luana Annese, co-founder Generalavia Aerospace Techology Company.

L’evento è gratuito previa registrazione inviando il relativo modulo di iscrizione: https://goo.gl/forms/Nn8d7rSOY71QMNWI2

Informazioni: ASSINRETE – Associazione Nazionale Professionisti Reti di Imprese – info@assinrete.net