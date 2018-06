Migliorare la gestione per le imprese di turismo e ristorazione, Licom propone un seminario a Sestola

Licom Lapam propone alcuni incontri per le imprese che operano nel settore di ristorazione e attività ricettive per capire come aumentare la redditività del proprio locale e come migliorare posizionamento e comunicazione. Ultimo appuntamento a Sestola lunedì 2 luglio ore 14.30, presso la locale sede Lapam in piazza Passerini 1.

Il tema è di grande interesse per gli imprenditori del turismo: la riclassificazione del bilancio e il controllo di gestione- Elena Braghiroli, consulente in gestione aziendale, parlerà di analisi dell’equilibrio finanziario e della qualità economica della gestione, di estrapolazione e comprensione degli indici e indicatori di bilancio, di dove si forma la marginalità e della gestione ottimale della liquidità. Per informazioni: www.lapam.eu.