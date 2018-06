Anticipazione indice dei prezzi al consumo a Bologna, giugno 2018

A Bologna nel mese di giugno 2018 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha fatto registrare una variazione mensile del +0,1% e un tasso tendenziale in aumento al +1,7% (dati provvisori).

Nel mese di maggio 2018 la variazione mensile è stata del +0,6%, mentre il tasso tendenziale è risultato del +1,2% (dati definitivi).

Questo l’andamento dell’indice a Bologna nel corrente mese per le dodici divisioni che

lo compongono (ex capitoli di spesa):

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

A giugno la divisione dell’alimentazione fa segnare una variazione mensile negativa pari al

-0,6%. Le classi maggiormente in diminuzione risultano quelle delle “Frutta” (-8,7%), degli “Olii e grassi” (-2%) e più distaccata di “Caffe, té e cacao” (-0,4%), di “Pesci e prodotti ittici” (-0,3%) e di “Carni” (-0,2%). Il tasso tendenziale sale al +2,3%.

Bevande alcoliche e tabacchi

In forte aumento le birre, ma anche i vini e gli alcolici. La variazione mensile risulta pari al +0,9% e il tasso tendenziale sale al +4,2%.

Abbigliamento e calzature

Nulla la variazione mensile e in leggero calo quella tendenziale che si porta al +0,4%. Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili

Il leggero calo dei servizi per la riparazione e manutenzione della casa è stato compensato

dall’aumento dei prezzi dei combustibili solidi determinando un tasso mensile nullo.

La variazione annua si porta al -0,2%.

Mobili, articoli e servizi per la casa

Tra i maggiori aumenti segnaliamo quelli dei beni non durevoli per la casa, dei grandi utensili ed attrezzature per la casa e il giardino e degli articoli tessili per la casa. In calo i grandi e piccoli elettrodomestici. La variazione mensile della divisione risulta del +0,2% e quella tendenziale sale al +0,4%.

Servizi sanitari e spese per la salute

In calo i prodotti farmaceutici, mentre aumentano leggermente gli altri prodotti medicali.

Nulla la variazione mensile e in leggero aumento al +0,7% quella tendenziale.

Trasporti

E’ la divisone che fa segnare l’aumento mensile più significativo: +2,2%. Crescono i prezzi

per il trasporto aereo e ferroviario, i carburanti e lubrificanti, la manutenzione e riparazione

sui mezzi di trasporto e gli altri servizi relativi ai mezzi di trasporto. Anche il tasso tendenziale risulta il più elevato dell’intero indice; passa infatti dal +2,8% di maggio al +4,5% di giugno.

Comunicazioni

In calo i prezzi degli apparecchi telefonici e dei relativi servizi. -1,7% la variazione mensile e in calo al -3% quella tendenziale.

Ricreazione, spettacolo e cultura

Tra i principali aumenti si registrano quelli per gli apparecchi per il trattamento delle

informazioni, gli apparecchi fotografici e cinematografici, i servizi ricreativi e sportivi e i

pacchetti vacanze. Tra i cali risultano invece i supporti di registrazione, gli apparecchi di

ricezione, registrazione e riproduzione di suoni, gli articoli per il giardinaggio, fiori e piante

e i libri. Il tasso mensile risulta pari al +0,2% e quello annuo sale al +1,1%.

Istruzione

Nullo il tasso mensile e in leggero aumento al -14,5% quello tendenziale.

Servizi ricettivi e di ristorazione

Il calo dei servizi di alloggio è stato solo in parte compensato dall’aumento di ristoranti, bar

e simili determinando una variazione tendenziale del -1,4%. La variazione annua risale dal +0,3% di maggio al +1,6% per il corrente mese di giugno.

Altri beni e servizi

In calo le assicurazioni sui mezzi di trasporto, gli altri effetti personali e gli altri servizi non

altrove classificabili. La variazione mensile risulta pari al -0,2% e quella annua scende dal +6% al +4,4%.