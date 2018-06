Fatturazione elettronica, domani il workshop in Confcommercio Modena

Si svolge domani, a Modena, a partire dalle ore 15.30, presso l’Auditorium Confcommerico di via Piave, 125, il workshop gratuito con cui fare il punto sul tema della fatturazione elettronica che, al di là della quasi certa proroga per l’acquisto di carburanti, dal 1° gennaio 2019 scatterà in modo generalizzato tra privati, persone fisiche e giuridiche, per le operazioni effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA. Il seminario mira in particolare, grazie alla presenza di esperti in materia, a chiarire le conseguenze dell’innovazione normativa per il mondo delle imprese e ad offrire soluzioni utili per affrontare il delicato passaggio.