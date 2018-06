Google Digital Training, martedì in Camera di Commercio una giornata di formazione e consulenza gratuita per imprese

Google Digital Training è una iniziativa nazionale promossa da Unioncamere e Google per diffondere tra le PMI la cultura del digitale. Martedì 26 giugno Google Digital Training farà tappa a Modena con una giornata gratuita di formazione e assistenza alle imprese nella sede della Camera di Commercio in via Ganaceto 134.

Al mattino dalle ore 10 alle 13 le PMI modenesi potranno partecipare al seminario “La tua Impresa in Digitale”, dove apprendere come sviluppare un’efficace presenza online e utilizzare gli strumenti di promozione digitale per raggiungere nuovi clienti e sviluppare la propria attività.

Inoltre, durante tutta la giornata, è previsto un servizio gratuito individuale di Digital Check-up: un esperto di Google sarà a disposizione delle imprese iscritte per supportarle nella valutazione del livello di digitalizzazione dell’attività e nell’impostazione di una strategia digitale personalizzata. Sono previste sessioni continue della durata di 20 minuti ciascuna a partire dalle ore 9.30 alle 18.30. Già aperte le iscrizioni sul sito www.mo.camcom.it .

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio sarà presente con un desk informativo sulle opportunità legate alla digitalizzazione e ad investimenti in tecnologie abilitanti previste dal piano Industria 4.0. In particolare, i Digital Promoter del PID illustreranno il Bando voucher digitali I4.0 2018 con il quale la Camera di Commercio mette a disposizione delle imprese 500 mila euro di contributi per spese di consulenza e formazione finalizzate all’introduzione di innovazioni digitali I4.0.

Informazioni: Segreteria Direzionale tel. 059 208800