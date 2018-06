I “Giardini d’Estate” nel cuore dell’estate modenese 2018

È online sul sito del Comune (www.comune.modena.it/estate2018), il programma dell’Estate modenese organizzata dal Comune con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena ed Hera, e contributo di BPER Banca per la rassegna “Time in Jazz preview” ai Giardini. In calendario iniziative fino a fine agosto per vivere il centro, i Giardini ducali e i parchi dei quartieri, oltre ai film al Supercinema Estivo. Epicentro delle iniziative – estese anche a periferie, quartieri e frazioni – sono come sempre i Giardini Ducali, spazio verde nel cuore di Modena, in corso Canalgrande.

La programmazione è stata affidata attraverso un bando pubblico a Studio’s, che ha fatto la proposta giudicata migliore, articolata in otto settimane, dal 12 luglio al 18 agosto, per un totale di 23 giorni con oltre 50 ore di programmazione tra balletto, operetta, musica di tanti generi, letture e spettacoli teatrali, incontri con autori e saggisti, iniziative e laboratori anche per bambini e famiglie. Il palinsesto è strutturato su tre giornate: al giovedì arti varie tra benessere, sapere e divertimento; il venerdì proposte teatrali, operetta, e momenti musicali; il sabato ampia offerta musicale. Gli appuntamenti tutti gratuiti sono alle 21, salvo diversa indicazione.

Il programma è stato presentato in Municipio mercoledì 20 giugno da Gianpietro Cavazza, vicesindaco e assessore alla Cultura, con Rolando Rivi e Marcella Pelati di Studio’s, un rappresentante di Fondazione cassa di risparmio di Modena, Paolo Paoli di Hera e Tarcisio Fornaciari, direttore territoriale di BPER Banca.

Si parte giovedì 12 luglio con lo spettacolo di Ziya Azazi “Ember.Trapped in Fire – Prometheus Fight”; venerdì 13 liceo Sigonio di Modena sul palco in “L’impresario in angustie”; sabato 14 alle 19 Simone Ruscetta presenta il libro “Come Fare Il Primo Cammino di Santiago”; alle 21 Omer Avital 5et live in “Qantar”.

La settimana successiva, da lunedì 16 a giovedì 19, i Giardini ospitano una esperienza tutta dedicata alla Sardegna, nata da un progetto in collaborazione tra BPER Banca e Time in Jazz, insieme con Studio’s. È l’anteprima nazionale “Time in Jazz preview. Quattro giorni di suoni, sapori, immagini e storie della Sardegna”. Lunedì 16 si proietta il docu-film su De André “Faber in Sardegna”; martedì 17 alle 18 attività didattica per bambini “Nel suono e nel segno” di Sonia Peana e Alessandro Sanna; alle 21 Paolo Fresu presenta il libro “Time in Jazz XXX” prima di esibirsi, alle 22, in concerto a tromba, flicorno ed effetti con Bebo Ferra alla chitarra. Mercoledì 18 Raffaele Casarano ai sax e Mirko Signorile al piano nel concerto “D’Amour”, mentre giovedì 19 alle 18 c’è “La Pimpa va in Sardegna” attività per bambini, e alle 21 si proietta il film “La Stoffa dei Sogni”.

La programmazione esce dall’isola e prosegue venerdì 20 con Tullio Solenghi che legge Paolo Villaggio “Una serata pazzesca”, mentre sabato 21 il Cécile Ensemble esegue “Musiche da Oscar” in collaborazione con GMI di Modena.

Giovedì 26 Chiara Francini presenta “Mia madre non lo deve sapere”; venerdì 27 teatro in collaborazione con Fondazione Gaber Milano: Giulio Casale in “Polli d’allevamento”; sabato 28 in concerto Ray Gelato meets The Good Fellas.

Giovedì 2 agosto Mel Previte & The Gangsters of Love, concerto introdotto da un reading e una conversazione tra i musicisti, in collaborazione con Radio Stella.

Venerdì 3, Mario Tozzi presenta “L’Italia intatta” viaggio in luoghi italiani di straordinaria bellezza non alterati dagli uomini e fermi nel tempo. Sabato 4 concerto del Joe Mignarelli 5et, special guest Roberto Gatto.

Giovedì 9 incontro – concerto con Leo Turrini e Marco Dieci in “Eppure Angelo canta ancora: una storia di musica e d’amicizia”; venerdì 10, teatro, “Jack Kerouac è passato di qui” in collaborazione con l’Istituto Storico. Sabato 11 concerto di Giorgio Conte in quartetto “Sconfinando tour”.

Martedì 14 agosto tradizionale appuntamento con Beppe Zagaglia “La Modenesità” con Claudio Messori 4et; venerdì 17 Guido De Maria in “Un mestiere da ridere” e sabato 18 concerto Roberto Taufic trio “Three for Getz and Jobim”.

Giovedì 23 Marcello Veneziani presenta “Tramonti” con Francesco Giubilei; venerdì 24, teatro, “Una valigia di sogni” in collaborazione con l’Istituto Storico.

Ogni venerdì e sabato, dalle 19 spazio di intrattenimento musicale con dj set a rotazione. I generi musicali proposti saranno: jazz, blues, musica lounge e pop.

Programma completo online a www.comune.modena.it/estate2018

UN “SILENT PARTY” PER LA NOTTE GIALLA ROCK

Sabato 30 giugno alle 22 la notte gialla del rock di Modena ai Giardini Ducali sarà “Silent Party”. In programma una festa esclusiva e irripetibile che consentirà di immergersi nell’oasi verde dei Giardini, sotto il cielo stellato del centro città, avvolti nelle proprie colonne sonore preferite, ma nel silenzio.

“Il Silent Party – spiegano gli organizzatori di Studio’s – letteralmente significa festa del silenzio, o meglio al silenzio. Quindi senza rumori, ma non senza musica grazie a un originale sistema di cuffie wireless collegate senza fili tramite wi-fi alla consolle dei dj.

Con le cuffie wireless, tre dj, tre distinte selezioni musicali in contemporanea, tre colori – uno per ciascuno dei dj all’opera ai Giardini – che personalizzeranno la cuffia. Con la possibilità di cambiare ripetutamente canale in cuffia, selezionando il brano, il genere o il dj preferito, e ci si potrà lasciar trasportare dal ritmo nel rispetto della bellezza del luogo, di sentirsi soli e di essere in compagnia, sentendo perfettamente la musica preferita. Ai Giardini Ducali dunque si prospetta una serata di musica rock a tutto volume ma nel silenzio, nel brusio di una normale serata. Il silent party offre così la possibilità di divertirsi a una festa rock all’aperto senza rumore, mentre le luci led delle cuffie per indicare i tre diversi canali coloreranno i Giardini Ducali in modo discreto con una scia di lucine rosse, verdi e blu.

Informazioni telefoniche a Studio’s al numero 059 454772.