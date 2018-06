Privacy, GDPR General Data Protection Regulation: seminario a Bologna

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il GDPR (General Data Protection Regulation) il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati dei cittadini dell’UE.

Il GDPR si occupa di tutelare i dati personali di tutti i cittadini europei e coinvolge quindi chiunque abbia a che fare con questo genere di dati, indipendentemente dal settore di business e dalla tipologia di organizzazione.

Questo Regolamento è considerato come il più stringente insieme di normative sulla privacy al mondo visto che prevede, in caso di violazioni, sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo dell’impresa.

L’imminente scadenza pone le imprese e le P.A. di fronte a un importante adeguamento dal punto di vista informatico e organizzativo.

Per un confronto su questo tema di stringente attualità, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, Unioncamere Emilia-Romagna e Studio Andrioli-Mayerson & Partners in collaborazione con il Gruppo Profili & Carriere organizzano un incontro conoscitivo con l’obiettivo di fornire informazioni sul Regolamento e sulla sua applicazione soprattutto nell’ambito della gestione delle risorse umane.

L’iniziativa gratuita e aperta a tutti previa registrazione, è in calendario giovedì 14 giugno (dalle ore 9.45 alle 12:45) nella sede di Unioncamere Emilia-Romagna in viale Aldo Moro, 62 a Bologna.

Il GDPR rappresenta la sfida principale per le aziende per ottenere il controllo dei dati non strutturati provenienti da molteplici fonti, con un approccio onnicomprensivo e il più lineare possibile. L’obiettivo dell’incontro è di suggerire alcune azioni, che possono essere intraprese perché fondate su disposizioni precise del Regolamento che non lasciano spazio a interventi del Legislatore nazionale. Verranno inoltre segnalate alcune delle principali novità introdotte dal Regolamento rispetto alle quali sono suggeriti possibili approcci.

Il nuovo Regolamento Privacy europeo richiede una serie di requisiti e adempimenti che, se affrontati insieme, risultano percorribili e alla portata.

Il programma è consultabile sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna.

La partecipazione è gratuita previa registrazione entro mercoledì 13 giugno.

Informazioni: Unioncamere Emilia-Romagna SIMPLER Enterprise Europe Network tel. 051 6377034 e-mail: simpler@rer.camcom.it