L’ensemble Ance Libere domenica 27 maggio al Merulo

Ancora un appuntamento con la rassegna Primavera musicale organizzata dall’Istituto musicale “Peri-Merulo”, sede di Castelnovo Monti. Domenica, 27 maggio, alle ore 17, nella sala concerti al Centro culturale Polivalente, l’ensemble “Ance libere” proporrà un ricco programma con musiche di Vivaldi, Moretti, Rota, Piazzolla. Il gruppo, formatosi all’interno del Conservatorio statale “Puccini” di La Spezia, è composto da un quartetto di fisarmoniche, sassofono e fagotto con Endrio Luti, Valentina Benelli, Lorenzo Giusti, Davide Berti alle fisarmoniche, Cristina Trimarco al fagotto, Thomas Luti al sassofono contralto.

L’ensemble “Ance Libere” è nato per valorizzare il ruolo della fisarmonica nella musica da camera, ad opera del Maestro Endrio Luti, docente di fisarmonica classica al Conservatorio “G.Puccini” di La Spezia. La formazione ha tenuto concerti in varie città Italiane: La Spezia, Massa – Carrara, Salerno, Reggio Calabria, Parma, Pontremoli, Livorno, Genova, Venezia e in Polonia nelle città di Krosno e Iwoniczu, Jaroslaw, Sanok, Przemysl.

Il concerto sarà a ingresso gratuito.