Uomo arrestato per rapina impropria dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un trentunenne tunisino, con precedenti penali e di polizia, per rapina impropria. E’ successo ieri mattina, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che uno straniero, dopo aver perpetrato un furto ai danni del punto vendita “Terranova” di via dell’Indipendenza e aver aggredito un addetto alla sicurezza del locale che lo aveva visto rubare, è fuggito in direzione di Piazza VIII Agosto.

Intercettato da due pattuglie dell’Arma, l’uomo, inizialmente ha opposto resistenza ai militari che lo volevano identificare, poi è finito in manette, non solo per rapina impropria, ma anche per resistenza a un pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere, in merito a un coltello a serramanico che aveva in tasca. Il trentunenne, che di recente era stato condannato dal Tribunale di Bologna a una pena, poi sospesa, di undici mesi di reclusione, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattina odierna.