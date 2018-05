Castel Guelfo: furto al centro commerciale, due arresti

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato due donne albanesi di quarantanove e cinquantuno anni per furto aggravato in concorso in esercizio pubblico. E’ successo alle ore 18:10 di ieri, quando la quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata all’interno del centro commerciale “The Style Outlets” di Castel Guelfo, era stato commesso un furto di capi di abbigliamento del valore di 1.300 euro.

All’arrivo dei Carabinieri, le due donne sono state identificate e accompagnate in caserma. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Le autrici del furto, gravate da precedenti di polizia, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, sono state tradotte questa mattina nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna, per l’udienza di convalida dell’arresto.