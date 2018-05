Parte il Laboratorio aria, quattro incontri nella sede dell’Urban Center dal 21 maggio

Parte il 21 maggio il Laboratorio aria, nato dalla collaborazione tra Comune di Bologna, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Arpae Emilia Romagna e Ausl di Bologna. Il Laboratorio sarà coordinato dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana ed è aperto a rappresentanti di istituzioni, associazioni, comitati e cittadini singoli e prevede quattro incontri: il 21 maggio, il 5, 12 e 26 giugno dalle 17.30 alle 19.30 nella sala Atelier dell’Urban Center al secondo piano della Sala Borsa.

Gli obiettivi di questo percorso sperimentale di confronto e collaborazione tra soggetti diversi, sono molteplici: costruire una rete di soggetti attivi a vario titolo sul tema della qualità dell’aria disponibili a collaborare per aumentare la consapevolezza e l’ingaggio dei cittadini su questa problematica, definire strategie e strumenti condivisi per mettere in rete, diffondere e ampliare le basi dati di monitoraggio della qualità dell’aria ,sia di natura istituzionale che “dal basso”, definire strategie, contenuti e strumenti condivisi per informare e comunicare in modo continuo ed efficace sulla problematica della qualità dell’aria e sui comportamenti individuali che possono aiutare a contenerla.

I risultati che si vogliono raggiungere al termine del Laboratorio sono: una rete di soggetti interessati allo sviluppo e alla diffusione di una campagna di sensibilizzazione e comunicazione che sarà realizzata in autunno 2018, un questionario che rilevi la percezione dei cittadini sulla qualità dell’aria e la disponibilità a cambiare abitudini e comportamenti, le linee guida di una campagna di comunicazione da sviluppare nella seconda fase del laboratorio, un programma di possibili iniziative e strumenti per mettere a sistema, integrare e valorizzare i diversi strumenti, le campagne e i progetti sul monitoraggio dei dati ambientali.