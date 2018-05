Lo Stabat Mater di Karl Jenkins in San Petronio

Sabato 19 maggio alle ore 19.00 la Corale San Marino, accompagnata dall’Orchestra “I Cameristi” del Centro Sammarinese Studi Musicali eseguirà nella Basilica di San Petronio lo Stabat Mater del compositore gallese Karl Jenkins sotto la direzione del Maestro Fausto Giacomini. Le parti solistiche sono affidate alle voci di Yasemin Sannino e Lorena Chiarelli.

L’opera, eseguita per la prima volta nel 2008, comprende testi in latino, greco, arabo, ebraico, aramaico e inglese a significare il valore universale della musica, in grado di abbattere le barriere e accomunare uomini e culture diverse.

Aprirà il concerto la soprano Dora Di Natale con il Domine Deus di Antonio Vivaldi.

Ingresso a offerta libera per i lavori di restauro della Basilica.