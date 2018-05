Guida ubriaca e finisce fuori strada: automobilista denunciata ad Imola

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato un’automobilista rumena di quarantatré anni per guida sotto l’influenza dell’alcool. La donna è risultata positiva all’alcol test subito dopo un incidente stradale che aveva avuto in via del Cavallo al volante della sua Volkswagen Golf. All’arrivo dei Carabinieri, la donna, fortunatamente illesa, era completamente ubriaca e a rischio “coma etilico”, dato che il valore rilevatogli durante l’accertamento era di cinque volte superiore il limite dei 0,5 g/l. Oltre alla denuncia, l’automobilista si è vista ritirare la patente di guida e sequestrare l’auto ai fini della confisca.