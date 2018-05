Due edifici privati sgomberati dalla Municipale in via del Terrapieno a Bologna: tre le denunce

Nella mattinata di oggi agenti del reparto San Vitale-San Donato della Polizia Municipale di Bologna hanno provveduto allo sgombero di due edifici in via del Terrapieno 34 e 36, dopo la querela presentata dalla proprietà, l’Opera Pia Davia Bargellini, alla quale gli immobili sono stati restituiti. Sul posto gli agenti hanno trovato segni evidenti di occupazione recente e tre persone di nazionalità rumena denunciate in stato di libertà. Ora la proprietà, nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, ha l’obbligo di mettere in sicurezza gli edifici per evitare nuove occupazioni.

“Abbiamo provveduto con rapidità a ripristinare la legalità subito dopo la querela del proprietario degli immobili – affermano l’assessore alla sicurezza urbana integrata, Alberto Aitini, e il presidente del quartiere San Donato-San Vitale, Simone Borsari – in una zona oggetto di costante attenzione da parte della Polizia Municipale e del quartiere. Oltre a ringraziare gli agenti e gli operatori che hanno partecipato alle operazioni, ringraziamo i cittadini e i residenti le cui segnalazioni sono una componente fondam