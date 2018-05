Tutela dei consumatori, sequestrati 75 chili di prodotti non a norma in un negozio del centro storico di Bologna

La Polizia Municipale ha sequestrato circa 75 chili di prodotti alimentari e non, che non rispettavano le norme sull’etichettatura: nei guai è finito un trentatreenne residente a Bologna e originario del Bangladesh. Nel suo negozio di vicinato nel centro storico gli agenti del reparto commerciale, nell’ambito dei servizi a tutela del consumatore, hanno sequestrato prodotti di bellezza e alimentari come riso, farina, datteri, pesci, surgelati, caramelle e una zampa di vitello. In tutto si tratta di 414 articoli. Il titolare del negozio è stato sanzionato per quasi 7.000 euro, oltre che per violazioni sull’etichettatura anche per insegna abusiva e mancanza del cartello con gli orari dell’esercizio.