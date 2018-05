Tassista abusivo bolognese nei guai: sorpreso dalla Polizia Municipale in Aeroporto

Era intento a contattare alcuni ragazzi che, appena usciti dallo scalo aeroportuale, si avvicinavano alla fermata dell’Airbus e a offrirgli il proprio “servizio Taxi”, così almeno diceva il bigliettino da visita che aveva distribuito ai giovani viaggiatori. In questo modo un cittadino bolognese di 53 anni, vestito in modo distinto, ieri pomeriggio è finito nei guai, colto in fragranza da una pattuglia in borghese della Polizia Municipale. Il tassista abusivo aveva infatti già caricato nel bagagliaio del suo suv le valigie e fatto salire a bordo i ragazzi ma non ha potuto portare a termine la corsa.

L’uomo era già stato fermato e sanzionato per la stessa violazione, sempre nell’area aeroportuale, già nel marzo dello scorso anno. A nulla è valsa la sua promessa di non continuare con questa attività e di sparire dalla zona: anche questa volta è stato sanzionato per aver esercitato il servizio di taxi senza licenza, gli è stata ritirata la patente di guida e il mezzo è ora sotto sequestro amministrativo.