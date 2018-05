Premiazione del progetto nazionale “Eureka! Funziona!”. Coinvolte 35 classi

Per Confindustria Emilia la mattina di sabato 19 maggio sarà all’insegna del gioco. A Bologna, Ferrara e Modena si conclude il progetto “Eureka! Funziona!”, la gara di costruzioni tecnologiche destinata ai bambini del quinto anno delle elementari. Ben 35 le classi coinvolte sulle tre province, e quasi 900 i bambini che per alcuni mesi hanno lavorato per realizzare un gioco originale.

L’obiettivo del progetto, che a livello nazionale è promosso da Federmeccanica in accordo con il MIUR, è coinvolgere i bambini nell’ideazione e costruzione di un vero e proprio giocattolo, a partire da un kit contenente vari materiali e traendo ispirazione dalla vita quotidiana. Ogni anno gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in modo da incentivare il lavoro in team e la suddivisione di compiti e ruoli. L’invenzione va compiuta in 6/8 settimane e deve essere accompagnata da un “diario di bordo” che documenti lo stato del progetto. Il principio che anima Eureka! Funziona!, infatti, è proprio quello di utilizzare “l’invenzione” come strumento per imparare.

A Bologna, a partire dalle 9.30, l’iniziativa si terrà presso l’Opificio Golinelli, dove si contenderanno la vittoria i gruppi delle classi quinte della Scuola Primaria Collodi di Calderara di Reno, Scuola Primaria di Vedrana, Scuola Primaria di Mezzolara, Scuola Primaria di Budrio, Scuola Primaria di San Giorgio di Piano, Scuola Primaria Rita Levi Montalcini di Rastignano, Scuola Primaria Garibaldi di Bologna.

A Ferrara, alle 9.30 al Cinema San Benedetto, gareggeranno le classi quinte della Scuola primaria Franceschini di Porotto e delle Scuole Primarie Mosti e Pascoli dell’Istituto Comprensivo G. Perlasca.

A Modena, presso la Fondazione Marco Biagi, che patrocina l’evento, alle 9.30 verranno valutati i lavori delle classi quinte della Scuola C. Collodi di IC Sassuolo 2 nord, Scuola Vittorino da Feltre di IC Sassuolo 2 nord, Scuola Luigi Capuana di Sassuolo IV ovest, Scuola Caduti per la Libertà di Sassuolo IV ovest, Scuola Da Vinci di IC Carpi 2, Scuola G. Rodari di IC Carpi 2, Scuola S. Pertini di IC Carpi 2, Scuola San Giovanni Bosco di IC 8 Modena, Scuola Figlie di Gesù di Modena, Scuola De Amicis di IC 8 Modena.

A Bologna si proseguirà anche nel pomeriggio: dalle 15, sempre all’Opificio Golinelli, toccherà infatti agli alunni delle scuole medie coinvolti in ‘S.e.T. – Scuola e Territorio’, il progetto nato dall’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la sede di Bologna di Confindustria Emilia, che si sviluppa attraverso un’integrazione del tempo scuola e prevede una serie di attività tese a rafforzare i percorsi di istruzione in ambito tecnologico.

Per l’iniziativa dedicata alle scuole medie, che nel corso dell’anno scolastico ha coinvolto 17 classi e circa 400 ragazzi, sono previsti 5 premi: “Premio Robotica”, rivolto alle classi prime, “Premio Design Thinking”, rivolto alle classi seconde, “Premio Automazione Creativa”, rivolto alle classi terze, “Premio Comunicazione”, rivolto a tutte le classi, “Premio Speak English”, rivolto alle classi prime e seconde. Le scuole coinvolte sono: IC 11 Bologna, IC Budrio, IC Calderara di Reno, IC Rastignano, IC San Giorgio di Piano, IC San Lazzaro di Savena.