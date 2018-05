Incendio di casolare disabitato in Via Chiesa a Crespellano

Nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 19.00 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Bazzano e dalla Centrale di Bologna, con 1 autobotte-serbatoio, 1 autobotte-pompa e 1 modulo per incendi boschivi, sono intervenute nella frazione di Calcara in via Chiesa a Crespellano, dove l’incendio di una catasta di legna e fieno ha interessato un casolare abbandonato all’interno di una corte abitata. Il rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, ha scongiurato che le fiamme potessero coinvolgere altre strutture vicine. L’intervento, durato un paio d’ore, non ha coinvolto persone e animali.