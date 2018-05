Inaugurato il Mercato Europeo a Bologna

Grande partecipazione di pubblico alla prima giornata del Mercato Europeo a Bologna che si è inaugurato ufficialmente alla presenza di Loreno Rossi, Direttore Confesercenti Bologna, Alberto Aitini Assessore al Commercio del Comune di Bologna e Adriano Ciolli Coordinatore Anva Nazionale.

L’iniziativa, organizzata da Anva nazionale in collaborazione con Confesercenti Bologna ed il Patrocinio del Comune di Bologna, nel contesto della 22 Edizione della Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte d’Italia, è l’occasione per degustare sapori e profumi internazionali e fare acquisti particolari, insoliti, tipici dei Paesi di provenienza dei commercianti che arrivano a Bologna da tutta Europa e non solo.

Ancora una volta l’importanza dei mercati su area pubblica per la città è confermata dalla presenza di operatori commerciali e artigianali provenienti da molti paesi. “Mercato Europeo” esalta la capacità del mercato di portare le persone a vivere piazze e vie della città con prodotti sempre diversi, commercializzati in altri paesi e proposti con le strutture e il personale che lavorano lì. Allora lasciatevi conquistare dai profumi e dai sapori di: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Rep. Ceca, Spagna, Ungheria, Olanda, Polonia, Scozia, Ecuador, Gran Bretagna, Argentina, Brasile, Messico e naturalmente l’Italia.

A “Mercato Europeo” oltre a degustare i piatti tipici si potrà anche fare shopping e portare a casa leccornie e artigianato tradizionale. Tra i tanti prodotti esposti: le mozartkugeln, lo speck, il formaggio tipico e il pane dell’Austria, i pizzi e le tovaglie tradizionali della Provenza, i würstel e la birra, i biscotti della Bretagna, spezie e saponi. E ancora: le specialità polacche, l’artigianato e le pelli di renna e l’artigianato della Finlandia, i cibi speziati di Argentina e Messico, bigiotteria di bronzo battuta sul posto, i ventagli artigianali spagnoli, i gioielli d’ambra e molto altro.

Il Mercato proseguirà nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio 2018.