Al Teatro Arena del Sole lo spettacolo ‘Enigma. Niente significa mai una cosa sola’ di Stefano Massini

Ottavia Piccolo è protagonista con Silviano Piccardi, anche alla regia, di Enigma, spettacolo scritto da Stefano Massini, che sarà in scena all’Arena del Sole sabato 19 (ore 19.30) e domenica 20 maggio (ore 16).

Ci troviamo a Berlino circa vent’anni dopo quel fatidico 9 novembre 1989, in cui il governo della Repubblica Democratica Tedesca (Germania est), decretò la soppressione del divieto, per i suoi cittadini, di passare liberamente dall’altra parte del “muro” che fino ad allora aveva diviso in due la città, il paese e il mondo intero. Ed ecco che, caduta la barriera, vite, esperienze, certezze, lutti e speranze, si frantumano, si incontrano, si mischiano.

