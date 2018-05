StraBologna 2018, tutto pronto per il via

Domenica 20 maggio 2018 torna StraBologna, l’evento più atteso dell’anno, una grande festa della città adatta a tutti: runner, podisti, ma anche famiglie, disabili, anziani, carrozzine, bambini, cani al guinzaglio. Già moltissimi iscritti, superati da qualche giorno i 15 mila, ultimi pettorali disponibili: sono attesi oltre 18 mila partecipanti per il record della manifestazione.

IL VILLAGGIO. Sabato 19 maggio, in Piazza Maggiore sarà inaugurato il villaggio espositivo e molte associazioni sportive bolognesi si esibiranno all’interno di un palinsesto ideato per promuovere lo sport condiviso e aperto a tutti. Dalla danza mediorientale alla zumba, dalla ginnastica ritmica all’educazione cinofila, dalla capoeira all’intrattenimento per i bambini, ci saranno tanti modi per vivere il clima della manifestazione. E ci sarà, grazie agli stand in piazza, l’occasione di iscriversi, assicurandosi le ultime maglie e gli ultimi pettorali. Sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.30, quindi domenica dalle ore 8.00 fino alla partenza delle 10.30. L’evento si snoderà tra tre diversi percorsi, mini, medio e maxi, ideati per soddisfare le esigente di tutti i partecipanti che potranno godersi la StraBologna e le vie della città scegliendo il percorso più adatto.

I PERCORSI. Saranno tre i percorsi tra cui i partecipanti potranno scegliere, tutti con partenza in via Rizzoli alle 10.30, e arrivo in Piazza Maggiore. Il percorso mini ha una lunghezza di 3,9 km, il percorso medio ha una lunghezza di 7,8 km, il percorso maxi ha una lunghezza di 11.2km. Un fiume di maglie azzurre, griffate dal main sponsor Confartigianato Bologna Metropolitana e da Coop Alleanza 3.0, che si snoderà per le vie del centro, in tracciati che sono stati disegnati per garantire la massima sicurezza e anche il miglior scorrimento possibile dei tantissimi partecipanti.

STRABOLOGNA DA CANI. I cani tornano a essere protagonisti di StraBologna. Anche quest’anno si potrà iscrivere il proprio amico a quattro zampe per il quale è previsto un pacco gara dedicato e punti ristoro lungo i percorsi. All’interno del villaggio di Piazza Maggiore ci sarà una postazione dedicata all’educazione cinofila con i professionisti del centro Passion for Dogs. Lo speciale pacco gara dedicato ai cani contiene tanti prodotti utili alla salute e al divertimento degli amici a quattro zampe: dagli snack a ricette più golose della linea amici Speciali Coop, dai giochi ai sacchettini Camon, passando per i prodotti della salute e benessere come lo shampoo all’olio di Neem Camon o la bandana ricordo per ogni volta che si va a correre o passeggiare insieme. Ci sarà anche un buono per ritirare, presso lo stand UnipolSai, un porta sacchetti. Il tutto sarà consegnato all’interno di un comodo zaino che a sua volta potrà essere molto utile per l’attività di tutti i giorni.

STRABOLOGNA SCUOLE. Anche quest’anno tantissime scuole primarie della città parteciperanno a StraBologna Scuole. Già da settembre, grazie al progetto 13° Gran Prix Emil Banca – StraBologna Scuole 2018, gli alunni degli istituti coinvolti si stanno preparando all’evento partecipando gratuitamente a lezioni di atletica leggera organizzate dagli educatori UISP. Alla StraBologna saranno presenti 25 scuole bolognesi con i gruppi di bambini, genitori e amici che con entusiasmo si sono uniti a questo progetto. Sabato 26 maggio si svolgerà la finale StraBologna Scuola presso il campo sportivo Arcoveggio, durante la quale verranno premiati tutti i 400 bambini qualificati.

INCLUSIONE. Già confermata la presenza di diversi ospiti tra cui il comitato Mauro’s Boys che da anni combatte contro le barriere mentali e fisiche sul tema della disabilità. Il gruppo prende il nome da Mauro Giusti, 46 enne affetto da tetraparesi spastica: correrà la StraBologna insieme al suo team, che lo spingerà fino al traguardo degli 11 km. La US Reno Molinella, invece, con la sua squadra di calcio a 5 classe 2000 correrà con Mattia, ragazzo ipotonico che ama lo sport. Iscritto anche Tullio Frau, atleta non vedente, ultramaratoneta che ha terminato impegnative prove anche nei deserti più duri da affrontare, insignito nel 2015 dell’onorificenza per meriti sociali e sportivi dal Presidente della Repubblica Italiana, Presidente di IAPB – Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità sezione di Pordenone. Alla StraBologna parteciperà Tatiana Vitali che per anni è stata sotto le cure del professor Franzoni nel reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Sant’Orsola e, grazie anche all’aiuto di Fanep Onlus, oggi è laureata in Scienze dell’Educazione e insegna ai volontari Fanep la creatività e la forza della disabilità.

CHARITY 2018. Parte del ricavato di StraBologna 2018 sarà devoluto alla Onlus Fanep (Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica) che da anni offre sostegno concreto a bambini e ragazzi in difficoltà, affetti da patologie neuropsichiatriche o disturbi del comportamento alimentare. Un’altra parte dell’incasso sarà devoluta al progetto sperimentale Sport a Tutti, in collaborazione con AUSL, il cui scopo è quello di creare un fondo che sostenga le spese sportive di famiglie con componenti disabili.

RECORD GREEN. Uno degli obiettivi principali della StraBologna è essere una manifestazione sportiva a basso impatto ambientale, motivo per cui porterà il logo Zero Waste Event. La scorsa edizione ha raggiunto il 91% di raccolta differenziata: questo è il punto di partenza per rendere l’evento ancora più ecosostenibile. Anche quest’anno si inseguirà l’obiettivo della massima raccolta differenziata, grazie alla collaborazione con Hera che sensibilizzerà sull’argomento e fornirà il materiale per la predisposizione delle isole ecologiche sul percorso, gestite da personale formato. Grazie alla partecipazione di Tper invece, si favorirà la mobilità ecologica: bus gratuito per chi presenta il pettorale della StraBologna2018

TUTTI AL MUSEO. Partnership importante quella con i musei di Bologna. Chi acquista il pettorale potrà usufruire di due ingressi al prezzo di uno nei musei dell’area metropolitana. Un modo per valorizzare il patrimonio artistico della città, a cui StraBologna è legata in modo indissolubile.