Premiati sei agenti della Municipale di Bologna che si sono distinti per professionalità

L’assessore alla Sicurezza urbana integrata e alla Polizia Municipale, Alberto Aitini, ha consegnato questa mattina un attestato di elogio a sei agenti della Polizia Municipale che si sono distinti in due operazioni di particolare rilievo segnalate dal Comandante Romano Mignani.

Nel primo caso si tratta di tre agenti del reparto Sicurezza urbana e antidegrado che il 23 ottobre 2017, nel corso di controlli in borghese sugli autobus Tper, hanno arrestato due donne che avevano appena derubato una signora ottantenne. Uno degli agenti, in borghese, ha seguito le due borseggiatrici, scese in via Matteotti e subito fermate dagli altri due agenti che seguivano in appoggio con un’auto.

Gli altri tre agenti premiati, in forza al reparto territoriale Santo Stefano, lo scorso 29 agosto, nel corso di un pattugliamento in divisa, sono invece prontamente intervenuti alla vista di un uomo che scappava con un borsone inseguito da alcuni commessi. Al fermo l’uomo, autore di una rapina alla Coop di via Farini, è risultato essere un pluripregiudicato.

I due episodi sono stati scelti perché rappresentano due tipologie di intervento molto importanti della Polizia Municipale: l’intervento antiborseggio sui mezzi Tper, che avviene sia in borghese che in divisa a scopo di deterrenza, e il pattugliamento nelle strade dei quartieri che spesso consente un intervento tempestivo in situazioni di flagranza di reato.