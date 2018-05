InvestingTour 2018 arriva a Bologna con una giornata dedicata alle strategie di investimento

Si terrà a Bologna la seconda tappa di InvestingTour 2018, la giornata dedicata alla formazione finanziaria organizzata da SoS Trader dal titolo “Guadagnare in Borsa: 3 metodologie di 3 Top Trader a confronto!”. L’appuntamento è fissato per venerdì 18 maggio alle ore 9 presso il Conference Center dell’ NH Bologna De La Gare, Piazza XX Settembre, 2.

L’incontro si rivolge ai trader e agli investitori privati e professionali che vogliono incrementare il loro bagaglio di conoscenze al fine di aumentare la loro familiarità con i mercati e i diversi strumenti di investimento. L’obiettivo è quello di confrontare le varie strategie di investimento per spiegare l’importanza di un approccio ai mercati delineato e ben pianificato. L’incontro avrà un taglio pratico e operativo che consentirà di applicare le nozioni illustrate in forma analitica ai mercati finanziari. Durante il corso saranno, per questo, effettuate dimostrazioni pratiche delle tecniche illustrate applicate in real time sui mercati e saranno analizzati i titoli e i mercati che forniscono maggiori opportunità.

L’agenda dei lavori si aprirà con un seminario dedicato alla costruzione di strategie di investimento tenuto da Pietro Di Lorenzo – organizzatore di InvestingNapoli, InvestingRoma e InvestingTour e Amministratore Unico di SoS Trader, società che organizza gli eventi – e Christophe Grosset, Listed Products UniCredit. A seguire Gabriele Bellelli, trader e consulente finanziario indipendente, approfondirà il tema dell’importanza del portafoglio diversificato. Dopo la pausa Antonio Cioli Puviani, trader professionista, demolirà lo stereotipo obsoleto del concetto di crisi. Tutti i relatori concluderanno insieme la giornata fornendo suggerimenti su cosa comprare e cosa vendere nei prossimi mesi.

“Dopo il successo di InvestonTour Roma arriviamo a Bologna con una giornata di formazione dedicata alle pianificazione di strategie di investimento. Durante l’incontro vedremo come è possibile utilizzare differenti approcci al mercato in termini di tempo da dedicare, orizzonte temporale e grado di rischio.“ commenta Pietro Di Lorenzo che conclude ”L’obiettivo di InvestingTour è quello di fare formazione gratuita creando dei momenti di incontro e confronto su tematiche specifiche che possono interessare i risparmiatori privati e professionisti”.

Per iscriversi gratuitamente all’evento e visionare il programma basta collegarsi al sito web dedicato: www.investingtour.it