Hashish, eroina e cocaina in via Nicolò dall’Arca: tunisina nuovamente nei guai a Bologna

I servizi antidroga dei Carabinieri della Compagnia Bologna Centro hanno portato all’arresto di una trentaquattrenne tunisina, la stessa donna che era finita in manette giovedì scorso in Piazza XX Settembre, sempre per il reato di spaccio. Questa volta, la tunisina è stata arrestata nel corso di una perquisizione domiciliare che i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Bologna hanno eseguito ieri pomeriggio dopo che l’avevano vista aggirarsi con fare sospetto assieme ad altri connazionali e alcuni italiani davanti a un centro di scommesse sportive di via Ferrarese.

Conoscendo l’indole criminale della donna, i militari l’hanno seguita fino a casa, dopodiché hanno effettuato la perquisizione. All’interno dei cassetti di un comodino collocato in camera, i Carabinieri hanno trovato diversi panetti di hashish del peso complessivo di 833 grammi, undici involucri di cocaina, due di eroina e alcune centinaia di euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la donna è stata rinchiusa in carcere.