Torna nel weekend a Bologna ‘IndicaSativa Trade’, la fiera internazionale della canapa

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 15.000 visitatori in tre giorni, dal 18 al 20 maggio, torna a Bologna IndicaSativa Trade, la manifestazione internazionale dedicata a una delle piante più versatili al mondo: la canapa.

Giunto alla sua sesta edizione, l’evento ospita presso Unipol Arena più di 150 espositori provenienti da tutto il mondo ma dedica un’attenzione particolare alle più belle e innovative realtà italiane: proprio nella scorsa edizione di Indicasativa Trade, infatti, è stato presentato il primo prodotto italiano a base di cannabis light, Easy Joint, oggi main sponsor dell’evento insieme ad AssoCanapa e agli olandesi di The Bulldog. Il prodotto ha avuto il pregio di irrompere con forza nel mercato generando l’ondata di canapa “light” che oggi gode di grande visibilità, e alla quale è dedicato un settore specializzato della fiera.

L’edizione 2018 di IndicaSativa Trade sarà la più grande edizione di sempre, anche grazie alla recente ristrutturazione dell’arena.

Negli anni la fiera si è guadagnata un ruolo di primo piano tra le manifestazioni di settore attraendo un pubblico sempre più vasto. Oltre all’ormai consolidato universo dedicato all’uso ludico personale, l’offerta della fiera spazia infatti in settori come l’edilizia, la salute umana, il pet food, il cibo naturale, i tessuti e l’abbigliamento, l’energia, e naturalmente tutto ciò che ha a che fare con l’agricoltura, dalle banche semi ai prodotti e sistemi per la coltivazione.

Numerosi anche gli eventi a margine: un fitto programma di incontri, dibattiti, corsi di formazione e presentazioni si susseguiranno tra la Conference e la Sky Hall.

Tra questi segnaliamo la conferenza di sabato 19 maggio alle ore 12 “LA PRODUZIONE DI CANNABIS LIGHT – Regole e proposte di autoregolamentazione” dedicata alla coltivazione della canapa in Italia alla quale prenderanno parte i dirigenti nazionali di ConfAgricoltura, Cia, FederCanapa, Assocanapa e Coldiretti.

Sempre sabato 19 alle 13 si terrá la presentazione del libro “Mangia Ganja: ricette a base di cannabis” abbinata ad uno show cooking.

Domenica alle 12, invece, l’appuntamento principale sarà il dibattito “Cannabis terapeutica: il farmaco introvabile”: discussione e approfondimento sulla difficoltà dei pazienti a reperire il farmaco a causa della insufficiente produzione di cannabis terapeutica da parte dello stabilimento chimico militare di Firenze e la contemporanea indisponibilità dei prodotti d’importazione dall’Olanda.

Per gli appassionati del naturale e degli animali è imperdibile la conferenza delle 13 “Il fitocomplesso della canapa e la sua applicazione anche in ambito veterinario” con l’intervento di Paola Frola, autrice del libro “Il fitocomplesso della canapa”, e la Dott.ssa Elena Battaglia, veterinaria che usa il fitocomplesso nella pet therapy.

Spazio anche al divertimento puro nell’area relax con musica no-stop, dj-set e ospiti d’eccezione.

Per tutti gli appassionati e i curiosi che vogliono scoprire i mille mondi della canapa l’appuntamento è quindi dal 18 al 20 maggio all’Unipol Arena di Bologna.