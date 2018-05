Il 27 maggio a Bologna la Sunrisebike Ride

Dopo il grande successo del tour 2017, ASD Ciclistaurbano.com conferma gli appuntamenti del progetto SUNRISEBIKE RIDE per il 2018. SUNRISEBIKE RIDE è una pedalata non competitiva con partenza all’alba lungo un facile percorso della durata di circa un’ora, che valorizzerà la bellezza della città, transitando davanti alla maggior parte dei luoghi di interesse storico e culturale, ad un orario magico, per poterne cogliere ogni sfumatura. Un evento per tutte le generazioni, per i genitori che accompagnano i figli, per i bambini che coinvolgono gli adulti.

“Se vi piace l’energia che nasce dalla condivisione, se amate il sole in faccia e il vento tra i capelli, se cercate la magia trasmessa da qualcosa di insolito e credete che pedalare sia un bel modo per mettere in moto il buon umore, allora con SUNRISEBIKE RIDE sarete nel posto giusto!” Chi si iscrive a SUNRISEBIKE RIDE crede fortemente che uno degli attimi più belli per riscoprire la propria città sia la mattina presto, in sella alla bici, liberi dai filtri imposti dalla frenetica quotidianità, per rimpossessarsi dei suoi colori ed apprezzare la sua storia.

L’importante novità del 2018 è la conferma della partnership organizzativa stretta da Sunrisebike Ride con CBM ITALIA ONLUS. Infatti una parte dell’iscrizione di ogni singolo partecipante, verrà devoluta da Sunrisebike Ride a CBM ITALIA ONLUS, per contribuire a sostenere i progetti di cura e prevenzione della cecità nei Paesi del sud del mondo.

Ma le novità non si esauriscono qui: il 20 maggio sempre a Bologna, in anteprima assoluta, per chi ha voglia di spingersi fuori porta, per chi ha voglia di immergersi nel verde e nei sentieri che caratterizzano anch’essi la città, arriva una nuova versione di Sunrisebike Ride, quella GRAVEL: sempre all’alba, lungo percorsi un po’ più tecnici (non per forza asfaltati) e dalla più lunga distanza chilometrica da percorrere.

Sul sito ufficiale www.sunrisebikeride.it sono aperte le iscrizioni alle singole tappe. Il tour 2018 parte il 27 maggio da Bologna; il 10 giugno sarà a Milano ed il 16 settembre a Torino.

I 10 buoni motivi per i quali non puoi mancare a Sunrisebike Ride!

1) Metti in moto il buon umore: Iniziare la giornata con qualcosa di insolito, nuovo e attivo è la via più efficace per stimolare il sorriso;

2) Condividi qualcosa di speciale: saremo in tanti a partecipare assieme a te a questa esperienza, tutti con lo stesso spirito e sensibilità nell’apprezzare il valore delle cose semplici della vita urlando sottovoce (è sempre l’alba) “basta poco!”;

3) Aiutaci a promuovere uno stile di vita sano: i 10 km del percorso Sunrisebike Ride sono una distanza pedalabile senza difficoltà e, a prescindere dalla velocità di percorrenza, recano benessere psico-fisico a chi adotta questa abitudine varie volte a settimana. Il ristoro, curato da Alce Nero (azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti biologici), prevederà la presenza di alimenti derivanti da colture protette e di prodotti sani, che nutrono, frutto di un’agricoltura che rispetta la terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Dorhouse (azienda specialista del caffè in capsula), ad attendere ogni partecipante ci sarà un ottimo caffè caldo;

4) Una mobilità sostenibile è possibile: scegli la bici come alternativa per gli spostamenti in città. Sai che far diventare l’auto un eccezione e la bici la regola contribuisce a far risplendere la città e la tua positività? Ricordi quella bici che da troppo tempo riposa in cantina? E’ ora di prenderla fuori e riportarla alla luce!

5) Trascorri una mattina diversa con gli amici: coinvolgi il tuo gruppo di amici, pedalate insieme per due insolite chiacchiere in sella. Qualcuno ti prenderà per matto, ma siamo sicuri che molti ti diranno “volentieri, andiamo!”. Finito il percorso sarà piacevolissimo godervi in totale relax la colazione che forniremo in una atmosfera speciale contornata dalle prime luci del mattino;

6) La città come forse l’hai dimenticata: girare in bicicletta per la città all’alba ti permetterà di riscoprirne le sfumature, i colori, la bellezza in tutte le sue forme. La bici, l’orario e la mattina del fine settimana ti libereranno dall’ansia di dover essere ad un appuntamento, dallo stress della fila al semaforo: in questa modo avrai tutto il tempo e la voglia di riscoprire la tua città. L’essenziale sarà ben visibile agli occhi.

7) Una maglietta ci identificherà: Sunrisebike Ride è il tuo evento, il nostro, il suo. Di tutti. Uno dei motti che ci contraddistingue è: “in bici ci si dà del tu”. Liberi da qualsiasi formalismo, ci troveremo insieme con la stessa maglia studiata ad hoc per l’occasione. Ti verrà consegnata nei giorni che precedono l’evento: indossala la mattina di Sunrisebike Ride e sarai uno di noi!

8) Qualsiasi bici è quella giusta: il percorso di Sunrisebike Ride sarà pedalabile con qualsiasi tipo di bicicletta. Sì quella della nonna, la scatto fisso all’ultimo grido o quella elettrica sono le benvenute! Ricordati il caschetto: è una buona abitudine che vogliamo contribuire a diffondere!

9) Arriviamo nella tua città…o comunque lì vicino! Il programma delle date del tour 2016 è on line. Scopri la tappa più vicina alla tua città oppure utilizza Sunrisebike Ride per pedalare in una città che ancora non conosci!

10) Il costo di iscrizione è alla portata di tutti: nei 10 € di iscrizione è tutto compreso! Possibilità di partecipare, kit di presenza che comprende la maglietta ufficiale e opportunità promozionali previste dagli sponsor, accesso al ristoro previsto a fine percorso, assicurazione. In pochi click sei iscritto oppure iscriviti presso i nostri official point. Non ti rimane che andare su www.sunrisebikeride.it