Tornano a giugno le settimane culturali estive per adolescenti di Unibo

Tornano le settimane culturali estive per adolescenti, un progetto dell’Alma Mater nato lo scorso anno per favorire una migliore conciliazione vita professionale/vita privata dei dipendenti (docenti e tecnico-amministrativi), con una forte implicazione nell’organizzazione da parte della Fondazione Alma Mater.

Dopo la sperimentazione dello scorso anno, che ha visto una larga ed entusiasta partecipazione di ragazze e ragazzi e ha ottenuto da chi vi ha preso parte una valutazione positiva per l’offerta culturale, l’Alma Mater anche quest’anno apre le due settimane estive ad adolescenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2017/18, la classe I, II o III della scuola secondaria di primo grado (cosiddetta scuola media).

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, si svolgerà nelle settimane dal 18 al 22 giugno e dal 25 al 29 giugno, e quest’anno non prevede distinzione tra due percorsi tematicamente diversi, ma propone un’offerta trasversale, curata dai docenti dell’Alma Mater e basata sulle nuove tecnologie e su un utilizzo equilibrato delle stesse, sull’inglese e la sottotitolazione di testi multimediali, sulla creatività e il design, la lettura ad alta voce, la coscienza del proprio corpo e la riflessione sulle modalità di rapportarsi con l’altro/a.

I/Le partecipanti saranno comunque suddivisi in due gruppi e potranno svolgere anche attività sportive e di socializzazione, oltre a una giornata in piscina.

Il luogo di accoglienza e nel quale avranno luogo molte attività è quello di UNIone, lo spazio polifunzionale di via Azzo Gardino 33. Con l’ausilio di educatori sociali e culturali nonché tirocinanti in Scienze dell’Educazione (il Dipartimento ha collaborato come lo scorso anno all’ideazione e progettazione), le giornate si svolgeranno con un momento d’accoglienza tra le 8.30 e le 9, la fase delle attività, e il ritiro alle ore 17 (sarà possibile rilasciare un’autorizzazione affinché i ragazzi/le ragazze arrivino e rientrino da soli).

Le settimane culturali sono aperte ai/alle figli(e) dei dipendenti, nonché all’intera cittadinanza.

Il costo è di 120 euro. La cifra, che verrà interamente versata alla Fondazione Alma Mater, prevede la copertura assicurativa, le uscite e i pasti serviti durante la giornata.

Le iscrizioni si apriranno il giorno 16 maggio alle ore 10.00 e i posti, fino a un massimo di 20 partecipanti a corso (quindi 40 partecipanti a settimana), verranno coperti sulla base dell’ordine temporale di iscrizione.

Maggiori informazioni: https://eventi.unibo.it/settimane-culturali-estive-per-adolescenti